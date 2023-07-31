Сергей Миронов ответил на призывы к депутатам не лезть в спорт

«Никто не жаждет изоляции, никто не в восторге от перспективы разрыва прежних связей. Но есть реальность, которая вряд ли изменится в обозримом будущем, и на нее надо адекватно реагировать. И она такова, что нас объявили изгоями и ведут себя соответственно. Де-факто нас уже изолировали. Однако спортивные чиновники делают вид, что налицо досадное недоразумение и статус России в Олимпийском движении, контролируемом Западом, неизменен.



Господа, спорт – не ваша личная делянка, не частная лавочка, к чему вы, очевидно, привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства. Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и на третий план.



Да, это сложный и трудный путь. Но легких и простых решений здесь не будет. И чем раньше начнем работать в этом направлении, тем лучше», – приводит слова Миронова пресс-служба партии «Справедливая Россия – Патриоты — За Правду».