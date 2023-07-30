«Пускай о стране думают»: Тарасова о заявлении Миронова
Депутаты не должны «лезть в спорт», им следует заниматься своими делами и думать о стране. Так считает заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, передаёт РИА Новости.
Тарасова сделала это заявление, комментируя заочный спор депутата Госдумы Сергея Миронова и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Миронов заявил, что современное олимпийское движение представляет собой «разукрашенный труп, который жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым».
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Глава ОКР ответил, что если Россия покинет олимпийское движение, это будет на руку тем, кто добивается её изоляции.
В воскресенье Тарасова выступила на стороне Позднякова. Она считает, что глава ОКР «правильно ответил депутату».
«Я с ним заодно. Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чем подумать. Пускай о стране думают», - сказала Тарасова.
Она добавила, что Россия «является частью олимпийского движения», была в нём, есть и будет.