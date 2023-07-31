Экс-защитник «Динамо» рассказал, как в Грузии относятся к наплыву россиян

«Для меня что Грузия, что Россия одинаково любимы. Мы родились в СССР, большинство людей здесь россиян принимают с распростёртыми объятиями. Просто надо уважать культуру страны, в которую приезжаешь, а не приходить со своим уставом», — сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Пукшанскому.