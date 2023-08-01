Российская ватерполистка сравнила цены в Венгрии и России

Российская ватерполистка Виктория Данькина, выступающая за «Сентеш», сравнила цены в России и Венгрии. Об этом сообщает Sport24.

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По ее словам, жить в Венгрии дешевле.

«Но по сравнению с прошлым годом цены поднялись. В мире сейчас происходит всякое и цены реально растут. Тем не менее в Венгрии все равно дешевле, чем в России», — заявила Данькина.

Она также высказалась о своей зарплате в Венгрии.

«В России, когда получала такие же деньги, первое время мне было тяжело жить, то есть реально не хватало, а здесь все хорошо», — добавила Данькина.