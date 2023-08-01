Украинский боксер Усик назвал россиян больными

Украинский боксер Усик, обещавший захватить Крым, назвал россиян больными
Украинский боксер Александр Усик назвал россиян больными людьми из-за их мнения, что Польша планирует нападение на Украину. Об этом он сообщил в беседе с польской газетой Przeglad Sportowy.
«Россияне — больные люди <…> Вы знаете, что они говорят? Что Польша хочет разграбить часть Украины! Ты это знаешь?!» — заявил Усик в интервью Przeglad Sportowy.
По его словам, Польша оказывает помощь Украине.
Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swia сообщила о подготовке страной нападения на западную часть Украины 4 мая 2023 года. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Польша сравняет Львов с землей, если США согласятся на операцию по захвату Западной Украины, передает телеканал 360.