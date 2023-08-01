Боксера Осипова обвинили в развращении несовершеннолетних

Против российского боксера Осипова возбудили дело о развращении несовершеннолетних
Уголовное дело возбуждено в отношении боксера, чемпиона России и СНГ Артура Осипова, его подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними. Он задержан, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Тамбовской области.
"По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)", - сказали там.
Собеседник агентства в боксерских кругах также подтвердил информацию о задержании Осипова.
Артур Осипов - чемпион России и чемпион СНГ, мастер спорта России (2011). Родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом "Черная молния".