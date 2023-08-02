Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по информационной политике администрации Волгограда Алексей Трункин.

"Исинбаева полностью оплатила [долг за пользование подземной парковкой], поэтому иск был отозван", - сказал собеседник агентства.

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Ранее мэрия Волгограда подала иск в суд Исинбаеву о взыскании средств за пользование подземной парковкой. Иск был подан к группе лиц, в числе которых была спортсменка и еще три человека. Как следует из документации дела на сайте Арбитражного суда Волгоградской области, общая сумма к взысканию составляла 124 тыс. рублей. Сейчас в карточке дела размещено ходатайство об отказе от иска.

17 июля Исинбаева сообщила в социальных сетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, поскольку организация не нашла оснований для отстранения ее от выполнения своих обязанностей. Исинбаева отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала "номинальным". Также ранее сообщалось, что Исинбаева переехала на остров Тенерифе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал ТАСС мнение, что реакция спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией. 27 июля источник в движении "Общероссийский народный фронт" сообщил ТАСС, что Исинбаеву исключили из состава центрального штаба ОНФ.