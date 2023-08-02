Мэрия Волгограда отозвала иск в суд на Исинбаеву

Администрация Волгограда отозвала иск против олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за неоплаченной подземной парковки. Как сообщает РИА Новости, спортсменка полностью погасила свою задолженность.

Иск о взыскании был принят судом 10 июля, а ответчиком числились несколько человек, в том числе и Исинбаева. Общая сумма требований превышала 124 тысячи рублей. Представитель городской администрации рассказал, что Исинбаева оплатила необходимую сумму.

Он отметил, что это стандартная практика, когда задолженность полностью погашают перед судебным разбирательством. После этого иск отзывают.

Напомним, что ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева, являющаяся членом исполкома организации, дистанцировалась от нее и не появлялась там уже два года. Сама она до этого утверждала, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете». Кроме того, в одном из интервью она назвала полученные в период выступления за ЦСКА воинские звания номинальными.