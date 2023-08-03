Губерниев посоветовал нагрубившему журналистке Григоряну публично извиниться

«Саша Григорян, ещё раз!!! Публично извинитесь перед девушкой… Пока ещё не поздно… А что там «Кубань»??? Григоряна ещё не выгнала??? Женщин надо любить и уважать!!! Ибо прекрасные дамы наше всё, правда, девчонки???» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.