Костомаров показал видео с теннисной тренировки дочери

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал видео, на котором дочь спортсмена тренируется игре в теннис. Он также пошутил, что больше не сможет обыграть её в этом виде спорта. Об этом Костомаров написал в своём Telegram-канале.

Напомним, что в начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Через какое-то время его состояние резко стало хуже, у спортсмена начались осложнения. Следующие несколько месяцев Костомаров провёл в больнице – за это время он впал в кому, перенёс два инсульта, менингит и несколько ампутаций.