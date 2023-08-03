В России оценили призыв Украины пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

«Эта ситуация превратилась в абсурд, она не стоит обсуждения. Нам в этой ситуации лучше не обращать внимания», — заявил он.

Ранее стало известно, что комитет по вопросам молодежи и спорта Рады принял проект обращения по инциденту с участием Смирновой и украинки Ольги Харлан . В нем требуется пожизненно дисквалифицировать россиянку «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.