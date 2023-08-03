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В России оценили призыв Украины пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил призыв Верховной рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Его слова передает РИА Новости.

В России оценили призыв Украины пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову
© Lenta.ru

Экс-министр осудил требование украинской стороны.

«Эта ситуация превратилась в абсурд, она не стоит обсуждения. Нам в этой ситуации лучше не обращать внимания», — заявил он.

Ранее стало известно, что комитет по вопросам молодежи и спорта Рады принял проект обращения по инциденту с участием Смирновой и украинки Ольги Харлан. В нем требуется пожизненно дисквалифицировать россиянку «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международной федерации фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.