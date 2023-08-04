Костомаров показал, как его 12-летняя дочь играет в теннис

С 2007 по 2013 год Роман Костомаров встречался с Оксаной Домниной. 2 января 2011 года у них родилась дочь Анастасия. В декабре 2013 года Домнина объявила о завершении отношений с Романом, однако с февраля 2014 пара вновь стала жить вместе. И уже 25 апреля того года фигуристы по инициативе Костомарова поженились после семи лет фактического брака. В январе 2016 года у супругов родился сын Илья.