Ветеран «Спартака» Гаврилов рассказал о последствиях инсульта

«Как моё здоровье? Уже получше, неплохо чувствую себя, но проблемы с речью и рукой до сих пор остаются. Рука не отходит, а говорю до сих пор нечётко.



Говорят ли врачи, что эти проблемы можно убрать окончательно? Говорят, что на это надо время. Нужно заниматься, разрабатывать.



[Выписывают] сегодня, до обеда. Говорят, что после двух месяцев в больницах надо сделать перерыв, сменить обстановку, побыть дома. Перенёс много уколов, капельниц. Надо, чтобы организм немного отдохнул», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».