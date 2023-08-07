Зоя Яровицына рассказала о походе на новое шоу Евгении Медведевой в YouTube

«Я вот ходила к Жене Медведевой, в её новом проекте снималась. Очень приятно провела три часа. Три часа говорили!» – рассказала Яровицына.

«Ой…», – отреагировала Медведева на слова Яровициной и репостунла видео в своём телеграм-канале.

Медведева является двукратной чемпионкой мира в одиночном катании, а также двукратной победительницей чемпионата Европы. 23-летняя фигуристка – серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в индивидуальном турнире и командных соревнованиях.