Зоя Яровицына рассказала о походе на новое шоу Евгении Медведевой в YouTube
Стендапер Зоя Яровицына приняла участие в шоу российской фигуристки Евгении Медведевой в YouTube.
«Я вот ходила к Жене Медведевой, в её новом проекте снималась. Очень приятно провела три часа. Три часа говорили!» – рассказала Яровицына.
«Ой…», – отреагировала Медведева на слова Яровициной и репостунла видео в своём телеграм-канале.
Медведева является двукратной чемпионкой мира в одиночном катании, а также двукратной победительницей чемпионата Европы. 23-летняя фигуристка – серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в индивидуальном турнире и командных соревнованиях.
В настоящее время Медведева проводит мастер-классы, а также принимает участие в различных ледовых шоу и в других проектах.