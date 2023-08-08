Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, комментируя решение экс-футболиста Андрея Соломатина уйти добровольцем на СВО, заявил, что сейчас нет необходимости в участии всех спортсменов в боевых действиях. Его слова передает РИА Новости.
«В первую очередь этим делом должны заниматься профессионалы. В то же время важен и порыв души. Если человек рвется помочь Родине, ничего зазорного в этом не вижу. Хочет принять участие в СВО — едет. Если же есть какое-то серьезное дело, которое может в отсутствие человека загнуться, лучше продолжать заниматься им.
Cитуация cейчаc cложная, но не критичная. Нет необходимоcти, чтобы вcе cпортcмены ехали на фронт. Пока им нужно заниматьcя cпортом. Но это непроcтой вопроc, каждый должен ответить на него cам, приcлушавшиcь к cвоим разуму и cердцу», — сказал Васильев.
7 августа в пресс-службе батальона «Эспаньола» заявили, что контракт Андрея Соломатина с подразделением рассчитан на шесть месяцев.
«Эспаньола» — добровольческое подразделение, сформированное из фанатов различных клубов. По словам бывшего футболиста, он уже прошел боевое крещение и получил позывной «Солома».
Соломатин во время своей профессиональной карьеры выступал за многие клубы, но наибольших успехов добился в составах «Локомотива», с которым трижды выигрывал Кубок России, и ЦСКА, за который стал чемпионом страны и дважды взял национальный Кубок. Также на его счету 13 матчей и один забитый мяч в составе сборной России.