Роднина высказалась о просьбе Украины запретить въезд российским спортсменам

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала руководство Украины за призыв к лидерам и парламентам иностранных государств запретить российским спортсменам въезд на их территорию, передает RT.
«На Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар. Наглости им не занимать», — сказала Роднина.
В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.