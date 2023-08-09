В Госдуме отреагировали на призыв Киева отменить рукопожатия с россиянами

Призыв Украины отменить рукопожатия на турнирах с участием украинцев и россиян является разделением по национальному признаку и курсом «на увеличение озлобленности». Такое мнение высказал в беседе с «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по физической культуре Амир Хамитов.

«Они продолжают курс на разделение по национальному признаку, на увеличение озлобленности и эскалацию любых конфликтов», — сказал он.

По словам Хамитова, такие призывы идут вразрез не только главному спортивному принципу — «спорт вне политики», но и элементарному здравому смыслу, и лишний раз доказывает, что политики и чиновники Украины не хотят искать решения проблемы. Однако это не дает им права указывать представителей каких стран можно приветствовать, а каких нет, отметил он.

Хамитов призвал международные спортивные федерации дать правовую оценку «подобным выпадам», а о воплощении этого «безумия в жизнь и речи идти не может».