Стало известно количество сменивших спортивное гражданство россиян

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года. Об этом стало известно ТАСС.

По информации источника, в период с 2022-го по 2023-й паспорт поменяли 47 человек — представителей летних олимпийских видов спорта, а также 8 человек — зимних олимпийских видов спорта. Кроме того, гражданство поменяли 12 атлетов неолимпийских видов спорта.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от стартов.