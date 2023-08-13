Навка встала на защиту уехавшей из России Исинбаевой

«И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны. А что касается эмоциональных воплей — это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» — заявила Навка.