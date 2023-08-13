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Замминистра спорта РФ Морозов о смене спортивного гражданства: это личный выбор

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов заявил, что смена спортивного гражданства российскими атлетами является потерей для страны, но это личный выбор каждого атлета, передает ТАСС.

В Министерстве спорта рассказали о своем отношении к смене гражданства
© РИА Новости

«Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена», — сказал Морозов.

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Также Морозов отметил, что в ведомстве стараются общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Решение об участии россиян в Играх-2024 отложено на неопределенный срок. На пресс-конференции МОК Бах заявил, что решение будет принято «не ранее, чем за год до Олимпиады»

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