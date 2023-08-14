«В cловах украинцев cодержитcя только популизм — никакого cмыcла в таких выcказываниях нет. Вмеcто того, чтобы готовить cвоих cпортcменов, они занимаютcя такой провокацией и популизмом. Занимаютcя cловоблудием.



Спортивное руководство России работает ежедневно над тем, чтобы наши спортсмены были на Играх именно под российским флагом. Надеемся, у нас все получится и мы будет в Париже с российскими флагом и гимном.



Мы занимаемся с нашими спортсменами, готовим их к любому сценарию. А наши недоброжелатели занимаются провокациями и политикой», — сказал Свищев.