Выступающая за Кипр экс-российская прыгунья показала фигуру в купальнике

Представляющая Кипр бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике на пляже.

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8 августа Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше.

Соцсети

Медаль Куличенко стала пятой для Кипра на турнире. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.