Бывший игрок клубов НФЛ разбился на мотоцикле в 28 лет
Бывший игрок клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Сиэтл Сихокс» и «Балтимор Рэйвенс» Алекс Коллинз погиб в результате ДТП на мотоцикле в Южной Флориде, сообщает AP.
Коллинз управлял мотоциклом, который врезался во внедорожник в воскресенье вечером в Лодердейл Лейкс. Мотоцикл игрока врезался в заднюю часть автомобиля, в результате чего он пробил головой окно и оказался внутри транспортного средства.
Врачи, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть спортсмена. Ему было 28 лет. По заявлению властей, водитель внедорожника, имя которого не разглашается, остался на месте происшествия и сотрудничал со следствием.