Бывший игрок клубов НФЛ разбился на мотоцикле в 28 лет

Бывший игрок клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Сиэтл Сихокс» и «Балтимор Рэйвенс» Алекс Коллинз погиб в результате ДТП на мотоцикле в Южной Флориде, сообщает AP.

© Матч ТВ

Коллинз управлял мотоциклом, который врезался во внедорожник в воскресенье вечером в Лодердейл Лейкс. Мотоцикл игрока врезался в заднюю часть автомобиля, в результате чего он пробил головой окно и оказался внутри транспортного средства.