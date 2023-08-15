Посетителя ресторана избили за попытку сфотографироваться с Месси
Охрана ресторана в Майами избила посетителя за попытку сфотографироваться с ужинавшими там нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и его женой Антонеллой Рокуццо. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам пострадавшего, охрана решила, что он хотел сделать фотографию с Месси и его супругой и не став разбираться набросилась на него, ударила по лицу и выгнала из ресторана.
При этом мужчина отметил, что не собирался фотографироваться с футболистом, его друг с женой попросили снять их.
«А не с Бекхэмом или Месси. Это была семейная посиделка», — добавил он, указав, что праздновал в ресторане 21-й день рождения дочери.
Также Daily Mail опубликовала видео, на котором пострадавший предстал с окровавленным лицом возле заведения.
Известно, что в тот день в ресторане в Майами вместе ужинали звезды «Интер Майами» Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба и один из владельцев американского футбольного клуба Дэвид Бекхэм.