Посетителя ресторана избили за попытку сфотографироваться с Месси

Охрана ресторана в Майами избила посетителя за попытку сфотографироваться с ужинавшими там нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и его женой Антонеллой Рокуццо. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам пострадавшего, охрана решила, что он хотел сделать фотографию с Месси и его супругой и не став разбираться набросилась на него, ударила по лицу и выгнала из ресторана.

При этом мужчина отметил, что не собирался фотографироваться с футболистом, его друг с женой попросили снять их.

«А не с Бекхэмом или Месси. Это была семейная посиделка», — добавил он, указав, что праздновал в ресторане 21-й день рождения дочери.

Также Daily Mail опубликовала видео, на котором пострадавший предстал с окровавленным лицом возле заведения.