На Панарина выписали протокол за стрельбу из ружья

«Днём 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района этот гражданин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья.



Тем самым фигурант допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан. Однако с учётом обстоятельств, смягчающих административную ответственность (Артемий Панарин признал вину и совершил такое правонарушения впервые), Боровичский районный суд признал его виновным в совершении АП и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья», — сказано в сообщении.