Экс-глава МИД Австрии: отстранение российских атлетов от турниров — это нонсенс

«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чём я ранее говорила: если вы хотите начать какие-то нормальные отношения, начните с технической стороны. Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», — приводит слова Кнайсль ТАСС.