Путин высказался о международном олимпийском движении

Политизация международных спортивных структур, их деградация, приведут к тому, что будут созданы параллельные организации, заявил в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

©

Глава государства пояснил, что «в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации» МОК наблюдается определенная деградация в этой сфере.

По его словам, с тем, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию, будут созданы параллельные международные спортивные организации.

Российским спортсменам следует обеспечить достойные условия, предоставить им возможности для развития и достижения высоких результатов, отметил Путин.