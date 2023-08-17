World Athletics не изменит правила участия трансгендеров в соревнованиях
Всемирная легкоатлетическая ассоциация не станет менять правила участия трансгендеров в соревнованиях. Об этом сообщил глава World Athletics Себастьян Коу, передает «РИА Новости».
«Что касается защиты женской категории, правила, которые мы сформулировали о трансгендерах и лиц с отклонениями в половом развитии, остаются в силе. Это позиция, занятая советом», — сказал он.
На данный момент у DSD-атлетов, участвующих в женских соревнованиях, уровень тестостерона не должен быть ниже предела в 2,5 нмоль/л в течение как минимум 24 месяцев.
Ранее Международная шахматная федерация приняла решение временно запретить трансгендерным женщинам выступать на женских турнирах.
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