Хоккейный тренер Плющев объяснил, почему иностранцы скоро захотят жить в России
Известный отечественный тренер Владимир Плющев рассказал в комментарии для «Газеты.Ru», что озвученное защитником Вячеславом Войновым желание жить в США по окончании профессиональной карьеры никак не отразится на имидже российского хоккея.
«Влияет это или не влияет? Ну а как влияет. Если человек хочет жить в России – он будет жить в России. Если человек хочет убежать из России – он убежит. Думаю, в скором будущем все захотят жить в России. Это самая зеленая, наверное, после Австралии страна. А по размерам-то мы точно превосходим. Ну а по процессам, которые происходят в мире, мы наиболее стабильные в любом отношении», — считает Плющев.
33-летний Вячеслав Войнов заявил, что собирается на постоянной основе жить в США после окончания карьеры, так как этого хочет его семья, а дети ходят в школу в Лос-Анджелесе. В данный момент хоккеист готовится к новому сезону Континентальной хоккейной лиги в составе казанского «Ак Барса».