Поздняков обвинил в русофобии главу World Athletics
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС заявил, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) в лице главы Себастьяна Коу проводит политику нетерпимости в отношении российских атлетов.
По его словам, Коу подзабыл основополагающие принципы олимпийского движения.
«В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы и факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует.
Безусловно, олимпийской семье такое поведение не присуще», — заявил Поздняков.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.