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Поздняков обвинил в русофобии главу World Athletics

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью ТАСС заявил, что Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) в лице главы Себастьяна Коу проводит политику нетерпимости в отношении российских атлетов.

Поздняков обвинил в русофобии главу World Athletics
© РИА Новости

По его словам, Коу подзабыл основополагающие принципы олимпийского движения.

«В его поведении ничего не меняется, лишь мотивы и факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует.

Безусловно, олимпийской семье такое поведение не присуще», — заявил Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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