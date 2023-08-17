Десять спортсменов попали в больницу после посещения сауны в Сочи
В Роспотребнадзоре Краснодарского края заявили, что десять московских спортсменов попали в больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что спортсмены посетили сауну в санатории «Аврора».
«Десять спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории "Аврора" Сочи», – сообщил источник.
В Роспотребнадзоре также добавили, что спортсмены прибыли из Москвы. Состояние и имена пострадавших пока не уточняются. Что стало причиной госпитализации, на данный момент неизвестно.
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