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Десять спортсменов попали в больницу после посещения сауны в Сочи

В Роспотребнадзоре Краснодарского края заявили, что десять московских спортсменов попали в больницу в Сочи после посещения сауны с бассейном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Десять спортсменов попали в больницу после посещения сауны в Сочи
© РИА Новости

Отмечается, что спортсмены посетили сауну в санатории «Аврора».

«Десять спортсменов госпитализированы после посещения бассейна в санатории "Аврора" Сочи», – сообщил источник.

В Роспотребнадзоре также добавили, что спортсмены прибыли из Москвы. Состояние и имена пострадавших пока не уточняются. Что стало причиной госпитализации, на данный момент неизвестно.

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