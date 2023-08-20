Фанат "Зенита" унес с поля боя раненого фаната "Спартака"
Фанат "Зенита" и командир штурмовой роты Михаил Турканов с позывным "Питбуль" рассказал, как вынес с поля боя под Артемовском раненого с позывным "Спартак", фаната одноименного клуба.
"Во время одной из попыток контрнаступления ВСУ был ранен "Спартак". Его пришлось вытаскивать на себе, потому что в небе постоянно кружат вражеские "птички" и по любой появившейся технике немедленно наносится массированный удар. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги", - рассказал Турканов РИА Новости.
"Спартак" выжил. Его успели эвакуировать, прооперировать - сейчас боец восстанавливается.
"На гражданке мы с ним не встречались, нас свела "Эспаньола". И когда мы отсюда вернемся, он будет болеть за "Спартак", а я - за "Зенит" дальше, - усмехнулся Михаил Турканов.
Рота, которой он командует, называется "Эспаньола". Укомлпектована она футбольными фанатами.