Фанат "Зенита" унес с поля боя раненого фаната "Спартака"

"Во время одной из попыток контрнаступления ВСУ был ранен "Спартак". Его пришлось вытаскивать на себе, потому что в небе постоянно кружат вражеские "птички" и по любой появившейся технике немедленно наносится массированный удар. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги", - рассказал Турканов РИА Новости.