Мужчина скончался во время городского забега «Ночная Казань»

Забег прошёл в ночь с 19 на 20 августа. По информации источника, по ходу соревнований 37-летний мужчина упал на землю без сознания. Медики и спасатели оказали первую помощь участнику забега, после чего его госпитализировали. Мужчина скончался в больнице. Организаторы «Ночной Казани» сообщили, что мужчина предоставил справку, которая позволяла ему принять участие в забеге на 10 км. Он участвовал в соревнованиях не первый год. Организаторы выразили соболезнования близким атлета.