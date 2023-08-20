Матыцин предложил сделать фестиваль спорта для студентов традиционным

Фестиваль спорта для студентов может стать традиционным мероприятием в России. С такой инициативой выступил министр спорта РФ Олег Матыцин. передаёт РИА Новости.

«Мы начали менять формат состязаний стран на формат университетских команд. Считаем, что там совершенно другой менталитет, в рамках одного университета могут учиться студенты из разных стран», - сказал министр.

По его словам, уже сейчас студенческие команды широко представлены на фестивале, проходящем в Екатеринбурге. Если результат будет положительным, фестиваль сделают традиционным.

Международный фестиваль университетского спорта открывается в воскресенье Екатеринбурге. В нем участвуют вузы 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Соревнования продлятся до 31 августа. В программе 14 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо, художественная гимнастика.