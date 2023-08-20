В Бразилии перевернулся автобус с футбольными болельщиками

Семь человек погибли, еще 36 пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим болельщиков бразильского футбольного клуба "Коринтианс". Инцидент произошел в ночь на воскресенье, сообщает газета Folha de S. Paulo .

По информации издания, ДТП произошло около 02:50 (08:50 мск) на горном участке дороги в районе города Брумадиньо, когда болельщики сан-паульского клуба возвращались с выездного матча их команды против "Крузейро" из Белу-Оризонти. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, в результате чего он не вписался в поворот и перевернулся после удара о склон у дороги.