Парагвайскому защитнику «Динамо» дали охранника

«Я чувствую себя в «Динамо» и в Москве комфортно. Не знаю, что он имел в виду, но клуб дает нам охранников, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Все рады и все хорошо себя чувствуют», — заявил Бальбуэна.