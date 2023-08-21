«Не до праздников»: Валуев рассказал, как отметит свое 50-летие
Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, которому 21 августа исполнилось 50 лет, рассказал «Газете.Ru», что планирует провести свой день рождения с супругой, так как сейчас ему не до праздников.
«С супругой родной буду рядом. Не до праздников», — сказал он.
Николай Валуев родился в 1973 году в Ленинграде. В 2005, в 2007 и в 2009 годах удерживал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а в 2008- годах был временным чемпионом мира. В 2010 году Валуев завершил спортивную карьеру из-за доброкачественной опухоли головного мозга. Он перенес две операции, однако хирурги не сумели убрать опухоль полностью, из-за чего боксер был вынужден оставить большой спорт.
В 2011 году Валуев был избран депутатом Госдумы и был членом комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи. С 2016 года Валуев был первым зампредом комитета по экологии и охране окружающей среды. С 2021 года экс-чемпион мира по боксу является первым заместителем председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.