Валуев рассказал, как отметит свое 50-летие

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, которому 21 августа исполнилось 50 лет, рассказал «Газете.Ru», что планирует провести свой день рождения с супругой, так как сейчас ему не до праздников.

«С супругой родной буду рядом. Не до праздников», — сказал он.

Николай Валуев родился в 1973 году в Ленинграде. В 2005, в 2007 и в 2009 годах удерживал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а в 2008- годах был временным чемпионом мира. В 2010 году Валуев завершил спортивную карьеру из-за доброкачественной опухоли головного мозга. Он перенес две операции, однако хирурги не сумели убрать опухоль полностью, из-за чего боксер был вынужден оставить большой спорт.