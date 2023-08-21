В Дагестане переименовали Стадион имени Елены Исинбаевой

Власти Дагестана приняли решение вернуть Стадиону имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой прежнее название «Труд». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

17 июля 2023 года двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева заявила, что полученные ею государственные награды и воинское звание носят формальный характер,

Спортсменка отметила, что является «гражданкой мира» и сентябре возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ее слова вызвали широкий резонанс в российском обществе. Ряд официальных лиц осудил ее высказывания. Кроме того, в СМИ появились критические публикации в адрес Исинбаевой.

На фоне этого глава Дагестана Сергей Меликов предложил пересмотреть название стадиона имени знаменитой легкоатлетки в Махачкале.