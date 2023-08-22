Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала дагестанские власти за решение вернуть стадиону имени Елены Исинбаевой историческое название «Труд». Об этом она заявила в интервью «Спорт-Экспрессу».
По ее словам, Россия должна помнить и чтить своих героев.
«Я не согласна с таким решением. Исинбаева — герой России, нам нельзя забывать о них. Она успешно выступала за свою страну, вследствие этого и был назван ее именем стадион. И никто против этого не возражал.
Я не понимаю, зачем его надо было переименовывать. К чему это все?» — заявила Тарасова.
Правительства Республики Дагестан переименовало стадион Елены Исинбаевой 21 августа.
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