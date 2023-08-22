Тарасова раскритиковала дагестанские власти

«Я не согласна с таким решением. Исинбаева — герой России, нам нельзя забывать о них. Она успешно выступала за свою страну, вследствие этого и был назван ее именем стадион. И никто против этого не возражал.



Я не понимаю, зачем его надо было переименовывать. К чему это все?» — заявила Тарасова.