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Тренер по фигурному катанию Тарасова назвала Исинбаеву героем России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала дагестанские власти за решение вернуть стадиону имени Елены Исинбаевой историческое название «Труд». Об этом она заявила в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тарасова раскритиковала дагестанские власти
© РИА Новости

По ее словам, Россия должна помнить и чтить своих героев.

«Я не согласна с таким решением. Исинбаева — герой России, нам нельзя забывать о них. Она успешно выступала за свою страну, вследствие этого и был назван ее именем стадион. И никто против этого не возражал.

Я не понимаю, зачем его надо было переименовывать. К чему это все?» — заявила Тарасова.

Правительства Республики Дагестан переименовало стадион Елены Исинбаевой 21 августа.

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