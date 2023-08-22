Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала видео, в котором проехалась на автомобиле по вечерней Москве.

На кадрах, снятых из водительского кресла, видно, как автомобиль проезжает пешеходный переход, на котором для стоящих пешеходов горит разрешающий сигнал светофора. Таймер, который оповещает пешеходов о продолжительности разрешающего сигнала, показывает значение, превышающее 20 секунд.

Видеоролик снят у дома правительства России.

Загитова получила водительские права в 2020 году, когда ей исполнилось 18 лет.

Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.