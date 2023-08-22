Журова считает, что не стоило называть стадион в честь Исинбаевой

"Я считаю, что нельзя называть стадионы в честь спортсменов при их жизни, - сказала Журова. - Должно пройти время, тогда и можно будет вынести оценку по общим заслугам. Этот пример лишний раз показывает, что могут быть нюансы. Именно поэтому я категорически против того, чтобы мне при жизни был поставлен памятник, не дай бог, убью сразу! Вот когда меня уже не будет, пожалуйста, но не сейчас".