Теннисистка Серена Уильямс родила второго ребенка

Американская теннисистка Серена Уильямс второй раз стала мамой. Об этом в своих социальных сетях сообщил муж спортсменки, предприниматель Алекс Оганян. У пары родилась девочка, которую назвали Адира Ривер.

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«Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь, здоровая новорожденная девочка и счастливая мама! Спасибо, Серена! Ты сделала мне еще один несравненный подарок. Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и дочери», — написал Оганян.

Уильямс и Оганян воспитывают дочь Олимпию, которая родилась осенью 2017 года.

Серена Уильямс является пятикратной победительницей итогового чемпионата WTA и рекордсменкой женского профессионального тура по сумме заработанных призовых денег. Также в ее активе четыре золотых медали Олимпийских игр (три в парном разряде и одна в одиночном).