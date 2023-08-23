Депутат Журова считает, что Загитову настигнет наказание за нарушение ПДД
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что фигуристка Алина Загитова должна выплатить штраф за езду на красный свет светофора. Ее слова передает «Матч ТВ».
«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — сказала Журова.
Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.
Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.