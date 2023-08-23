«Ей полагается штраф за такое нарушение. Наверное, она не сообразила в этот момент. Нарушение есть нарушение, сейчас везде камеры, думаю, за проезд на красный свет ее оштрафуют, как положено. Не думаю, что этот факт останется пропущенным. Да и телефоном вообще то нельзя пользоваться за рулем. Надо один раз наказать, чтобы потом было неповадно так нарушать», — сказала Журова.