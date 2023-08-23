Медведева обосновала цены на свою коллекцию одежды

«Друзья, судя по комментариям, мне нужно немного объяснить теорию ценообразования.



Смотрите: мерч делается так – закупается обычная футболка (белая, синяя, красная) у оптовиков и на нее просто лепится либо наклейка, либо штамп, либо что-то пришивается, и потом это продается. Это одна цена.



А есть коллекция одежды, которая делается абсолютно с нуля, которую мы отшиваем. То есть мы не закупаем заготовки у оптовиков. Мы делаем это все сами, вплоть до закупки ниточек, чтобы они были цвет в цвет. То есть мы не просто их покупаем, мы их заказываем, чтобы их делали для нас под конкретный оттенок ткани.



Все, что изнутри пришито, делается на заказ конкретно под нас на разных производствах. Потом это все соединяется вместе. Отдельно делается вышивка медвежонка, которого отрисовывал дизайнер.



Когда вы будете заказывать, будете открывать – там пакет в пакете, там еще будет лежать записочка-картиночка очень милая, которую мы тоже сами печатали, сами придумывали, сами делали дизайн. То есть это не делается из заготовки, это полная работа нашей команды, поэтому, друзья, это не мерч. Раньше был мерч, да.



Сейчас это коллекция одежды, которую мы делаем сами. Отсюда и цены! Инфляция, ребята», – сказала фигуристка.