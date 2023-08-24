Россия предложила альтернативный вариант декларации для допуска атлетов на турниры

— Вариант декларации ФТАР отражает условия и требования всех регулирующих международное спортивное движение документов. В варианте декларации ФТАР всем спортсменам предлагается заявить об отвержении всех форм насилия и несправедливости, признать неприкосновенность человеческой жизни. Атлеты должны подтвердить уважение прав человека, стремление создать безопасную и инклюзивную среду для всех участников, гарантируя, что каждый человек чувствует себя ценным и уважаемым, без каких либо различий, таких как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, имущественный, родовой или иной статус.



Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, юрисдикционного или международного статуса страны или территории, где проживает физическое лицо.



Спортсмены должны подтвердить свою твердую приверженность соблюдению основополагающих принципов, закрепленных в Олимпийской хартии, а также во всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций, руководствуясь принципами олимпизма, мира, справедливости, уважения и равенства, — говорится в сообщении ФТАР.