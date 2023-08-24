В МИД РФ оценили невыдачу футболисту Оздоеву британской визы

В МИД РФ назвали разрушением мирового спорта невыдачу Оздоеву британской визы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила недопуск российского футболиста греческого ПАОКа Магомеда Оздоева до матча Лиги конференций против шотландского клуба «Хартс» из-за отсутствия британской визы. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
«Как оценить недопуск россиянина в Шотландию? Как дискриминацию и разрушение мирового спорта», — сказала Захарова.
23 августа греческий портал Sport24 сообщил, что Оздоев из-за проблем с визой не полетел с командой в Шотландию на первый матч против «Хартса». Встреча пройдет 24 августа, начало в 21:45 по московскому времени.
В прошлом сезоне Оздоев играл в «Турции» за «Фатих Карагюмрюк». В сезоне-2022/23 россиянин провел 34 игры и отметился пятью забитыми мячами. 7 августа ПАОК объявил о подписании контракта с россиянином. Он дебютировал за клуб 10 августа в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с хорватским «Хайдуком» (0:0).
С 2014 года полузащитник вызывается в сборную России. Всего на счету Оздоева более 30 матчей за национальную команду.