Роналдиньо оказался в центре нового скандала в Бразилии

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо снова попал в поле зрения бразильского правосудия. Бывшая звезда испанской «Барселоны» должен был предстать перед судом в начале недели по делу о мошенничестве с участием компании, специализирующейся на криптовалюте, сообщает Ole.

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Роналдиньо обвиняют в том, что он является партнёром компании, отвечающей за управление продажей криптовалют и обещавшей ежедневную прибыль в размере 2%. Однако компания заблокировала счета и не выплатила инвесторам деньги. В 2020 году против Роналдиньо подали коллективный иск, требуя от инвесторов возмещения ущерба в размере около € 56,5 млн.

Компания называется 18kRonaldinho. Первоначально было заявлено, что фирма специализируется на бизнесе, связанном с ювелирными изделиями и часами. Но, по мнению прокуратуры, она отошла от этого бизнеса, переквалифицировавшись в финансовую пирамиду, связанную с криптовалютами. Защита Роналдиньо утверждает, что её клиент на самом деле стал жертвой компании, которая использовала его имидж и имя незаконно, без надлежащего разрешения.

Так или иначе, подозреваемый в причастности к афере бразилец был вызван для дачи показаний, но не ответил на две полученные повестки, сославшись на логистические сложности. В случае новой неявки, по информации бразильских СМИ, уроженец Порту-Алегри может быть помещён под стражу.