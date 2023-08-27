Американский боец назвал политику США бесчеловечной

«Все больше и больше людей осознают, что политика США бесчеловечна. Многие спортсмены сталкиваются с этим и устают быть частью этой системы. Поэтому многие спортсмены из разных стран хотят получить российское гражданство.



Для них паспорт России может дать новые возможности проявить себя и помогать стране. Думаю, приток иностранных спортсменов в Россию — это хорошо», — сказал Монсон.