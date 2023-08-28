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В МИД Финляндии рассказали о судьбе «Хартвалл-Арены» Ротенберга и Тимченко

Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила о планах вернуть в пользование «Хартвалл-Арену», владельцами которой являются Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

В МИД Финляндии рассказали о судьбе «Хартвалл-Арены» Ротенберга и Тимченко
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«Мы начали готовить решение. Прежде всего, ищутся альтернативы тому, как данный стадион и, возможно, другие подобные объекты могут быть использованы во имя общественных интересов. Решение этой проблемы будет найдено в ближайшем будущем, и о нём будет объявлено в своё время. Очень важно, чтобы, например, в столице был зал, где можно организовать спортивные и культурные мероприятия», — приводит слова Валтонен Yle.

Напомним, после начала конфликта на Украине на владельцев арены Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга наложили санкции, которые не позволяют проводить мероприятия на стадионе. «Хартвалл-Арена» была домашним стадионом «Йокерита».

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