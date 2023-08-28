В МИД Финляндии рассказали о судьбе «Хартвалл-Арены» Ротенберга и Тимченко

«Мы начали готовить решение. Прежде всего, ищутся альтернативы тому, как данный стадион и, возможно, другие подобные объекты могут быть использованы во имя общественных интересов. Решение этой проблемы будет найдено в ближайшем будущем, и о нём будет объявлено в своё время. Очень важно, чтобы, например, в столице был зал, где можно организовать спортивные и культурные мероприятия», — приводит слова Валтонен Yle.