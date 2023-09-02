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Спортсмены РФ не выступят на Азиатских играх 2023 года в Китае

Российские и белорусские спортсмены не выступят на Азиатских играх 2023 года в Китае. Это подтвердили в Международном олимпийском комитете (МОК),передаёт ТАСС.

Спортсмены РФ не выступят на Азиатских играх 2023 года в Китае
© РИА Новости

«Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам», - заявили в МОК.

Там напомнили, что данная концепция обсуждалась на Олимпийском саммите в декабре 2022 года. Но теперь от нее решено отказаться. Участие в Азиатских играх давало возможность россиянам и белорусам заработать путевку на Олимпиаду 2024 года. МОК до сих пор не принял решения относительно их выступления.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Ранее МОК и Олимпийский совет Азии поддержали озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов. Планировалось выделить 500 квот на индивидуальные виды спорта для участия в Азиатских играх.

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